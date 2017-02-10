حكومة الإنقاذ الليبية تستعرض قوتها بطرابلس

نظم الحرس الوطني الليبي استعراضاً عسكرياً بواسطة أرتال من السيارات المسلحة التي جابت أغلب أرجاء العاصمة بعد الإعلان الرسمي عن عودته للواجهة ظهر اليوم الخميس.

وفي أول مظاهر التوتر قامت قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق قوات الحرس الوطني من إجراء الاستعراض وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.

وأعلن محمود الزقل آمر الحرس الوطني المعين من قبل حكومة الإنقاذ، ظهر الخميس من مقره بمنطقة صلاح الدين بطرابلس، عن عودة الحرس الوطني لحماية ما وصفه بــ"مكتسبات الثورة والدفاع عنها" مضيفا أن أغلب المجموعات المسلحة في طرابلس والزاوية ومصراته وزليتن ومسلاته أعلنت انطواءها تحت لوائه.

وقال الزقل، خلال خطابه، أن "الحرس يعمل تأمين العاصمة طرابلس وحماية المقرات الدبلوماسية وحماية المنافذ البرية والبحرية والجوية والمنشآت الحيوية والاستراتيجية الهامة" مضيفا أن "قوات الحرس ستلاحق خلايا داعش في كل المدن الليبية من أجل القضاء عليها".

يشار إلى أن صداما مسلحا اندلع ليل البارحة بين قوات الحرس التابعة لوزارة دفاع حكومة الإنقاذ وقوات الأمن المركزي التابعة لوزارة حكومة الوفاق بمنطقة الهضبة باستخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة مسفرا عن سقوط قتيل وجرحى أربعة في صفوف قوات الوفاق.