إيطاليا.. المافيا تتاجر مع المتطرفين بالمخدرات في ليبيا

طلبت أجهزة أمن إيطالية وإسبانية الإذن بملاحقة مافيات ليبية، مرتبطة بالميليشيات تعمل في تجارة المخدرات والعملات المزيفة.

وأكدت صحيفة الشرق الأوسط أن المافيا الدولية استغلت حاجة هذه الميليشيات للمال، كاشفة أن معظم من يديرون هذه التجارة على علاقة بتنظيمات داعش والقاعدة والإخوان المسلمين، وأنهم يتعاونون مع تجار تهريب البشر والآثار المنهوبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المافيات الليبية تفوقت على سماسرة إسبان ومافيات إيطالية، كاشفة أن واشنطن طلبت من جهات قضائية في طرابلس معلومات عن 48 اسماً غالبيتهم قادة ميليشيات ومن المتوقع وصول قوائم جديدة.