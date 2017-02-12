مصادر: السراج يستعد لإطلاق مبادرة لحل الأزمة بليبيا

كشفت مصادر إعلامية ليبية أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج يستعد لإطلاق مبادرة تهدف إلى حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وبحسب المصادر، فإن السراج يجري هذه الأيام مشاورات مكثفة مع عدد من السياسيين المحسوبين على مختلف المدن الليبية لطرح خارطة طريق للمرحلة القادمة.

وتشير الأنباء إلى أن رئيس المجلس الرئاسي سيعلن عن مبادرته بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

ولم تتكشف ملامح المبادرة بعد، إلا أن ما يتم تداوله يشير إلى أن السراج سيطالب بوقف إطلاق النار في جميع جبهات القتال وسيعمل على تشكيل حكومة أزمة مصغرة ومجلس عسكري يقوده قائد الجيش خليفة حفتر، بالاشتراك مع قادة عسكريين يمثلون مختلف مناطق ليبيا.

وستقترح مبادرة السراج أيضاً إجراء انتخابات برلمانية عاجلة لتشكيل حكومة موحدة، كما ستنادي بتسريع عمل هيئة صياغة الدستور الدائم للبلاد.

ويُقال إن هذه المبادرة حظيت بتأييد الجزائر ومصر وتونس وتركيا، وهي الدول التي كان السراج قد زارها مؤخراً. كما أن رئيس المجلس الرئاسي سيتوجه إلى روسيا قريباً، أملاً في أن تقوم موسكو بإقناع حفتر بمبادرته.