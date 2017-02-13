عندما يصرخ شباب من تونس.."نعم نريد ترك بلادنا"

تجدهم أمام مقرات السفارات الأجنبية أو المكاتب الخاصة بالتوظيف في الخارج يسألون عن إجراءات الهجرة وأساليب وطرق الحصول على تأشيرة سفر أو في الأماكن الشعبية يستفسرون عن سبل الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، هم فئة كبيرة من الشباب في تونس باتوا يشتركون في طموح واحد مستقبل أفضل بعيدا عن بلدهم الأم.

آخر الإحصائيات الصادرة في تونس عن الشباب والهجرة والتي أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مؤسسة "روزا لكسمبورغ" تقول إن حوالي نصف الشباب مستعد للتخلي عن بلاده والهجرة إلى البلدان الأخرى حتى ولو كان ذلك بطريقة غير شرعية.

أيمن بن خليفة، 32 سنة، واحد من هؤلاء الشباب، تخرج من الجامعة وبيده شهادة في اختصاص علوم الفيزياء قبل 5 سنوات تؤهله للدخول إلى مجال التدريس في المؤسسات التربوية لكنه مازال عاطلا عن العمل إلى حد اليوم لأن النظام في تونس اتجه في السنوات الأخيرة إلى إعطاء الأولوية في الانتداب إلى المتخرجين القدامى، ولذلك فهو ليس مستعدا لانتظار دوره، الهجرة بالنسبة له هي الحل.

ولتحقيق هدفه، أصبح يخصص وقته يوميا على الإنترنت لتصفح مواقع التوظيف المحلية والعالمية وإرسال سيرته الذاتية إلى الشركات، كل أمله الآن هو الحصول على وظيفة في مجال التدريس في إحدى دول الخليج تخرجه من حالة الإحباط واليأس التي أصبح يعيشها وتحقق له طموحاته.

أيمن يرى في حديث مع "العربية.نت" أن تونس بأوضاعها الحالية الصعبة لم تعد بلدا لتحقيق الأحلام ولهذا يفكر العديد من الشباب التونسي بتركها والبحث عن فرص أخرى خارج حدودها، لكنه بات يصطدم بعراقيل وقيود أخرى، فبسبب حوادث الإرهاب التي تورط فيها تونسيون لم يعد مرغوبا فيه كثيرا في الخارج، ومع ذلك فهو مصرّ على تحقيق حلمه.

وخلافا لمن يبحث عن الحصول على عقد عمل خارج البلاد بطريقة قانونية، هناك من التونسيين من هو مستعد للمجازفة بحياته من أجل مغادرة البلاد عبر طرق سرية فقط من أجل تحقيق أحلامهم وبناء مستقبل أفضل، لكن الواقع والأرقام أثبتت أن أغلبهم تنتهي أحلامهم في عرض البحر قبل أن تبدأ.

وفي هذا السياق اطلعت "العربية.نت" على صفحة على الفيسبوك خاصة بتنظيم الرحلات السرية من ليبيا إلى إيطاليا "قوارب الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا."

ووجدت أن عددا كبيرا من متابعي هذه الصفحة الذين يبلغ عددهم أكثر من 3000 شخص هم من الجنسية التونسية ممن يريدون الاطلاع على توقيت وتفاصيل الرحلات على غرار الشاب بلال طاهر من مدينة بنقردان الذي يستفسر عن موعد الرحلة القادمة وثمنها.