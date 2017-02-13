لقاء منتظر بين حفتر والسراج في القاهرة اليوم

تضاربت الأنباء حول لقاء قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، في القاهرة، الاثنين، برعاية رئيس الأركان المصري، انتهت بالإعلان عن تأجيل اللقاء حتى الثلاثاء.

وتحدثت التسريبات من كواليس المباحثات عن خلافات وشروط من حفتر نقلها للفريق محمود حجازي الذي بدوره يسعى لإقناع فايز السراج بها، من بينها: اعتراف السراج بخليفة حفتر ورتبته العسكرية، وتعيين حفتر رئيساً للمجلس العسكري، وهي الشروط التي يدفع الجانب المصري بالفعل في اتجاه الاستجابة لها.

من جهتها، تترفب القاهرة، وفي إطار جهود الوساطة التي تقوم بها، وصول وفد موسع من مجلس الدولة الذي تؤكد مصادر مطلعة أن عدداً من أعضائه هم بالفعل موجودون حالياً في العاصمة المصرية.

وتأتي هذه اللقاءات بعد أيام من إعلان السراج إطلاق مبادرة لحل الأزمة الليبة، يسعى لجمع التأييد لها من قوى وطنية ورموز سياسية ليبية، بمن فيهم المعارضون، للاتفاق السياسي، وفق تأكيداته.

يشار إلى أن التحركات المصرية هي ضمن إطار التوافق بين دول الجوار الليبي، مصر والجزائر وتونس، للضغط على الفرقاء الليبيين وإيجاد حل سياسي للأزمة.