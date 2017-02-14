تونس.. اجتماع وزراء خارجية الجوار الليبي منتصف مارس

أعلن وزير الخارجية التونسية، خميّس الجهيناوي، الثلاثاء أن تونس ستحتضن خلال الأيام القادمة اجتماعا لوزراء خارجية كل من تونس والجزائر ومصر، لوضع تصوّر عام لحلّ الأزمة الليبية.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة في الحكومة التونسية أن اللقاء سيكون خلال النصف الثاني من شهر مارس القادم، وأنه يندرج في إطار تفعيل المبادرة التونسية، لحل الأزمة السياسية الليبية، التي ترى تونس أن دول الجوار الليبي الأكثر معنية واهتماما بها.

كما علم مراسل "العربية.نت" في تونس أن لقاء وزراء الخارجية للدول الثلاث المرتقب سوف ينظر أيضا في الإعداد لقمة ثلاثية على مستوى رؤساء الدول، من المتوقع أن تحتضنها تونس.

وسيخصص لقاء وزراء الخارجية لبحث "الصيغ الكفيلة بوضع خطة للتوفيق بين أطراف الأزمة الليبية وتفادي أي انزلاق للأوضاع، خاصة مع تزايد التوتر في العاصمة الليبية طرابلس وفي عديد المناطق الليبية الأخرى ".

تجدر الإشارة الى أن الفترة الأخيرة شهدت تكثيف اللقاءات بين مسؤولين من الدول الثلاث التي تقود المبادرة لحل الأزمة الليبية مع مختلف الأطراف الليبية دون استثناء في محاولة لتقريب وجهات النظر وفتح قنوات للحوار بينهم، من أجل الإعداد لقمة ليبية –ليبية.

