رئيس حكومة تونس بألمانيا ومفاوضات سرية حول اللاجئين

بدأ رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، الثلاثاء، زيارة هامة لألمانيا، وذلك بعد حصول برود في العلاقات بين البلدين، خلال الفترة الأخيرة، بسبب ما سمّته ألمانيا "عدم تعاون تونسي في ملف اللاجئين"، خاصة بعد الحادثة الإرهابية، التي قام بها تونسي في برلين، الذي تقول السلطات الألمانية إن نظيرتها التونسية، لم تتعاون في التسريع بترحيله.

من جهة أخرى استبق زيارة الشاهد جدل في المشهد الإعلامي والسياسي التونسي بعد تواتر تسريبات في الإعلام الألماني، بأن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستطرح مع الشاهد ملف اللاجئين التونسيين، وأن "المحادثات ستشمل مفاوضات حول مقترح إنشاء معسكرات للمهاجرين الأفارقة بتونس".

وأشارت صحف ألمانية إلى "أن ميركل ستستأنس في ذلك بفكرة لزعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني، توماس أوبرمان، الذي يدعو إلى إقامة معسكرات للمهاجرين بشمال إفريقيا، مبرزة أن التطرق إلى هذا الملف سيتم في كنف الاحترام المتبادل مع ضيفها الشاهد".

واعتبرت صحيفة "فرانكفورت الألمانية" أن ميركل مهتمة بإنشاء شراكة أمنية مع تونس، مشيرة إلى أن ذلك سيكون أهم محاور لقائها بيوسف الشاهد.

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، دعت إلى ضرورة التسريع في عملية ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين إلى تونس.

إعادة التونسيين

وقالت ميركل، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت، إنها تعتزم خلال زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لبرلين بحث مسألة تسريع إجراءات إعادة التونسيين الذين رُفضت مطالب لجوئهم إلى بلدهم خاصة منهم المصنفين بـ"الخطيرين أمنيا".

وتحدثت ميركل في رسالتها عن الموقف الإيجابي للغاية للحكومة التونسية في تحسين سبل التعاون في هذا المجال.

ودعت ميركل مجدداً إلى تصنيف تونس والمغرب والجزائر في قانون اللجوء الألماني على أنها "دول آمنة" لتسرع إجراءات الترحيل.

وكان ملف عودة اللاجئين التونسيين من ألمانيا، محور محادثات بين المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس التونسي قائد السبسي، منذ 23 ديسمبر 2016 حينها طالبت المستشارة الألمانية من السبسي التسريع بإجراءات ترحيل طالبي اللجوء من التونسيين والمقيمين بصفة غير شرعية في ألمانيا.

وجاء حديث ميركل عن اتصالها بالباجي قائد السبسي في كلمة ألقتها بعد أن قتلت الشرطة الإيطالية بالرصاص طالب لجوء تونسياً نفذ الهجوم الإرهابي بشاحنة في سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين.