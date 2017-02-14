مذيع جزائري حطم رقما قياسيا بالعمل على الهواء فكم صمد؟

في تحد جديد لأطول فترة للعمل على الهواء مباشرة من دون انقطاع، حطم المذيع والصحافي بالقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، محرز رابية، رقماً قياسياً إفريقياً جديداً.

وتمكن محرز رابية من العمل خلال بث مباشر وتقديم إذاعي من دون توقف لأكثر من 50 ساعة على أمواج الإذاعة الجزائرية، حيث كان يأخذ استراحة لمدة تقل عن 5 دقائق كل ساعة، مع مرافقة كل البرامج والأركان التي تبثها القناة الثالثة، من دون انقطاع.

وقالت الإذاعة الجزائرية٬ إن أحد مذيعيها حطم الرقم القياسي الإفريقي بـ 51 ساعة عمل على الهواء من دون توقف.

وبدأ المذيع محرز رابية عمله بدون توقف منذ أمس السبت الساعة السادسة صباحاً٬ واستمر حتى الاثنين الساعة الـ 10صباحا (51 ساعة متصلة) وذلك عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية الناطقة بالفرنسية.

وأدار المذيع طيلة هذه الفترة عدة حوارات ونقاشات وبرامج مفتوحة للجمهور من دون انقطاع.

وتزامنت هذه المغامرة مع الاحتفالات باليوم العالمي للإذاعة الموافق لـ 13 فبراير/شباط من كل سنة.

وحسب الإذاعة الحكومية الجزائرية فإن محرز رابية حطم رقماً قياسياً إفريقياً كان بحوزة المغربي عماد القطبي، والذي توقف عند 50 ساعة من العمل من دون انقطاع عبر إذاعة "كازا أف أم" العام 2007.

ويشار إلى أن الرقم القياسي العالمي بحوزة البلجيكي بيتر فان منذ عام ٬2012 بـ 185 ساعة متواصلة.