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السراج: حفتر رفض لقائي بدون مبررات

المصدر: العربية.نت – محمد العربي
فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية
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اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، أن خليفة حفتر حينما رفض لقاءه "أضاع فرصة ثمينة أخرى"، كان يأمل أن "تكون مدخلاً لحل ينهي الانقسام".

وقال السراج، في بيان أصدره في وقت متأخر ليل الأربعاء-الخميس، بشأن أسباب زيارته الأخيرة إلى مصر وفشل اللقاء الذي كان مقرراً أن يجمعه مع حفتر إنه "توجه إلى القاهرة بدعوة من القيادة المصرية، في إطار جهودها المبذولة لحل الأزمة الليبية"، موضحاً أن هذه الدعوة جاءت لإجراء لقاءات مباشرة مع بعض المسؤولين المصريين في اليوم الأول من الزيارة.

وبين السراج أن "القيادة المصرية أعلمته بقدوم حفتر إلى القاهرة، وتحديد اليوم التالي لإجراء اللقاء المقرر، غير أن حفتر رفض في اليوم الثاني إجراء اللقاء".

وأكد السراج أن رفض حفتر جاء "من دون إبداء أية مبررات أو أعذار" مبدياً استغرابه من تفويت فرصة جديدة ثمينة، من شأنها أن تكون تدخلاً لإنهاء الانقسام في البلاد.

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