تونس تطور دبلوماسيتها الاقتصادية وتخطط لدخول إفريقيا

قال وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، إن استثناء الولايات المتحدة الأميركية لتونس من إجراء منع السفر الذي شمل رعايا عدد من الدول، يعود إلى قناعتها بتحسن الوضع الأمني في البلاد، وبالجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المجال.

وأكد الجهيناوي في مقابلة مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية أن "تونس اليوم على نفس درجة الأمان مقارنة بالعواصم الكبرى في العالم"، قائلا "إن الإرهاب لم يستهدف تونس فقط، وإنما استهدف دولاً أخرى عرفت باستقرار وضعها الأمني".

وأكد "وجود تعاون وتنسيق أمني بين تونس والدول السبع الكبار، في مجال مراقبة الحدود، بما ساهم بشكل كبير في تحسن الوضع الأمني في تونس". وأشار إلى أنه وقع توسيع هذا التعاون ليشمل دولاً أخرى منها سويسرا.

كما دعا الوزير التونسي بريطانيا إلى رفع تنبيه السفر إلى تونس، المفروض على الرعايا البريطانيين الراغبين في زيارة تونس أو تخفيفه، قائلاً "إن بريطانيا تدرك جيداً الجهود التي تبذلها تونس لحفظ أمن زوارها وتأمين المواقع والمسالك السياحية ونقاط العبور".

وأكد أن الهجوم الإرهابي الذي استهدف نزلاء بسوسة في 2015 وراح ضحيته عدد من البريطانيين، استهدف تونس واقتصادها وقطاعها السياحي بالأساس.

الإمارات وتأشيرة التونسيين

وتطرق الجهيناوي إلى قرار دولة الإمارات العربية المتحدة رفع القيود المفروضة على منح التأشيرة لحاملي الجنسية التونسية الراغبين في الدخول إلى أراضيها، مشيراً إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ، وأنه سيتم فتح مكتب قنصلي إماراتي في تونس خلال الأسبوع القادم.

وقال أيضاً إن دولة الإمارات اتخذت هذا الإجراء الذي كان يشمل أيضا دولاً أخرى، بفضل النجاحات الأمنية الكبيرة التي حققتها تونس وتحسن المؤشرات الأمنية، مبرزاً حرص تونس الشديد على منع كل ما من شأنه المس بأمن الدول الشقيقة والصديقة.

وشدد وزير الخارجية على الأهمية البالغة التي توليها لتونس للدبلوماسية الاقتصادية، وأشار إلى أن بلاده بصدد الانفتاح على محيطها الإفريقي، كما أنه تم رفع عدد الممثليات الدبلوماسية في إفريقيا من 8 إلى 10 سفارات.

وسيتم قريباً الإعلان عن فتح 5 مكاتب تجارية في دول إفريقية تحدد لاحقاً، فضلاً عن تنظيم بعثات متنقلة في الدول التي لا توجد فيها تمثيليات دبلوماسية، بإشراف أعضاء الحكومة، خاصة دول أميركا اللاتينية ودول "البريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وأكد الجهيناوي في لقائه مع وكالة الأنباء التونسية، أن الدبلوماسية التونسية تعتزم تكثيف أنشطتها الهادفة إلى تعزيز موقع تونس على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه يعتزم أداء زيارة إلى العراق يوم 8 مارس القادم، ستكون هي الأولى من نوعها لوزير الخارجية التونسي منذ 2003، إضافة إلى زيارتين مرتقبتين إلى كل من البرازيل وكولومبيا.