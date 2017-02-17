المغرب.. إدانة 20 متهماً جديداً بالإرهاب

أصدر القضاء المغربي في محكمة قضايا الإرهاب بمدينة سلا قرب الرباط، الخميس، أحكاماً ما بين عامين و7 أعوام بالسجن ضد 20 من المتهمين في ملفات الإرهاب، بينهم قاصر.

وحاكمت الرباط 13 شخصاً، أدين المتهم الرئيسي بالسجن 7 سنوات، فيما أصدر القضاء حكماً بالسجن 4 أعوام ضد 12 متهماً آخرين، عقب إدانتهم بـ"تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، في مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون إرهابية".

كما صدرت أحكام ضد 7 متهمين، تراوحت ما بين السجن 6 أعوام ضد المتهم الأول، و5 أعوام سجناً ضد 4 آخرين. وكان نصيب متهم واحد 4 سنوات من السجن، وآخر 3 أعوام في الملف نفسه. وأدان القضاء المغربي هذه المجموعة بتهمة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون إرهابية، وعدم التبليغ عنها".