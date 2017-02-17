مقتل تسعة إرهابيين في جنوب شرق الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش قتلت تسعة متطرفين مسلحين بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة على بعد 125 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

وكان الجيش الجزائري قتل خمسة مسلحين، الأربعاء، بنفس منطقة العجيبة، وضبط خلالها خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 17 فبراير/شباط 2017 على تسعة إرهابيين".

وتابع البيان أنه تم ضبط خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

وولاية البويرة الجبلية تدخل ضمن مثلث تحرك عناصر تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في الجهة الشرقية للعاصمة الجزائرية، والذي يضم أيضا تيزي وزو وبومرداس.

وبهذه الحصيلة، يرتفع عدد المسلحين الذين قتلهم الجيش إلى 21 منذ مطلع العام في هذه المناطق، بحسب تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى أرقام رسمية.