في سابقة من نوعها.. توقيع 25 اتفاقية بين المغرب وغانا

وقع المغرب وغانا على 25 اتفاقية للتعاون المشترك بين البلدين الإفريقيين.

وتغطي اتفاقيات الشراكة بين الطرفين الاستثمارات والتعاون الصناعي والفلاحي والأعمال والطاقات المتجددة والسياحة والنقل.

كما ترأس العاهل المغربي، محمد السادس، والرئيس الغاني، نانا أكوفو، حفلاً رسمياً للتوقيع على الاتفاقيات، التي أعلنت، بحسب المراقبين، عن بداية صفحة جديدة من تسريع التعاون الثنائي.

ويقوم الملك محمد السادس بأول زيارة رسمية إلى غانا، منذ وصوله إلى الحكم في صيف 1999. وذكر الديوان الملكي أن هذه الزيارة تأتي لتعزيز العلاقات بين البلدين.