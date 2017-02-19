قرار ليبي يمنع النساء من السفر دون محرم

أعلن الحاكم العسكري لمنطقة شرق #ليبيا التابع لمجلس النواب، اللواء عبد الرزاق الناظوري، عن قراره بمنع #سفر_الليبيات خارج البلاد #دون _محرم .

وأثار #القرار جدلا واسعا في الأوساط الليبية عقب تنفيذه في مطارات شرق البلاد، مطاري #طبرق و #الابرق ، حيث استنكرت رئيسة مؤسسة منبر المرأة الليبية القرار، مضيفة أن مطار الابرق القريب من مقر حكومة مجلس النواب بالبيضاء بدأ تطبيق هذا القرار منذ اليوم الأحد.

وفي حين أوضح نص القرار، اطلعت "العربية.نت" على نصه، أن #الليبيات دون سن الستين ممنوعات من السفر خارج البلاد دون محرم "لـدواعي المصلحة العامة للحد من السلبيات التي صاحبت سفر النساء الليبيات إلى الخارج".

وقد تساءل نشطاء ومدونون عن خلفيات هذا القرار إن كانت دينية أم أمنية.

ودعا نشطاء لإطلاق هاشتاغ لمعارضة القرار لاسيما أنه يضر بمصالح ومصير عديد الأسر التي تدرس نساؤها وبناتها خارج البلاد، إضافة لاضطرار بعض الأسر للإقامة بالخارج لأسباب سياسية أو أمنية مما يحرمهم من حق زيارة باقي أسرهم بالخارج لاسيما النساء.