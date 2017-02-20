ليبيا.. السراج يطلب وساطة موسكو مع حفتر

أكد #فائز_السراج رئيس #حكومة_الوفاق الليبية أنه يود من روسيا تقديم المساعدة في التغلب على أزمة بلاده. وأن تلعب موسكو دور الوساطة بينه وبين #خليفة_حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

يتزامن هذا مع اجتماع عقد في#تونس بين وزراء خارجية تونس و #مصر و #الجزائر لبحث الأزمة.

وتتواصل مساعي إنهاء الأزمة في #ليبيا، فرئيس حكومة الوفاق الوطني السرَّاج، أعرب عن أمله في أن تلعب موسكو دورا للوساطة بينه وبين حفتر.

ومؤخراً، تجلَّت مساع حثيثة ووساطات أطلقتها دول جوار ليبيا لحل الأزمة السياسية، بدأت من مصر قبل 10 أيام حين حاولت القاهرة جاهدة الجمع بين السراج وحفتر، لكن اللقاء لم يحدث بسبب رفض الأخير.

تونس، بدورها أخذت زمام المبادرة حيث عقد اجتماع لوزراء خارجية تونس ومصر والجزائر بدعوة من الرئيس التونسي، والهدف تقريب الرؤى بشأن الأزمة في ليبيا، ومحاولة إيجاد حل توافقي بين الأطراف السياسية الكبرى المتنازعة، بعيداً عن أي تدخل عسكري قد يُدخل البلاد في حالة من الفوضى. اجتماع تونس يمهد كذلك لقمة بين رؤساء الجزائر ومصر وتونس، لبحث الأزمة ذاتها.

أما الجزائر، فقد أعلنت عن زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها إلى ليبيا، قائلة إنها تأتي بطلب من الأطراف الليبية التي حضرت إلى الجزائر خلال الأسابيع الأخيرة، للبحث عن حلول توافقية تخرج بالوضع السياسي في ليبيا من عنق الزجاجة.