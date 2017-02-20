ليبيا.. تعرض موكب فايز السراج لإطلاق نار في طرابلس

تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق الليبية #فايز_السراج الاثنين لإطلاق نار خلال مروره في العاصمة الليبية #طرابلس من قبل مجموعة مسلحة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام ليبية.

من جهته، أوضح أشرف الثلثي، المتحدث باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أنه لم يكن هناك استهداف أو محاولة اغتيال، قائلاً في اتصال مع قناة "الحدث": "كان هناك إطلاق نار عشوائي عند مرور موكب السراج في طرابلس، ولم يكن هو المستهدف".

وكان المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، أكد في بيان عاجل له تعرض موكب يقل رئيس مجلس الدولة "عبدالرحمن السويحلي" ورئيس المجلس الرئاسي "فايز السراج" وآمر الحرس الرئاسي "نجمي الناكوع" لإطلاق نار كثيف أثناء مرورهم بالطريق السريع من قبل المجموعة المسلحة المتمركزة في القصور، وإصابة اثنين من الحراسات.

كما أفادت مواقع ليبية أنه عقب الحادثة عقد السراج اجتماعا خاصا مع آمر قوة الحرس الرئاسي العميد نجمي الناكوع، إضافة إلى رئيس المجلس الاستشاري عبدالرحمن السويحلي.