رئيس البرلمان الليبي يدعو لإعادة تشكيل المجلس الرئاسي

أعلن رئيس مجلس النواب المستشار "عقيلة صالح" عن عزمه الإعلان الأسبوع القادم عن تسمية أعضاء لجنة برلمانية للتواصل مع اللجنة المكلفة بحل الأزمة الليبية من دول الجوار والأمم المتحدة وعن التعديلات في الاتفاق السياسي المطلوبة .

وأوضح صالح، خلال بيان رسمي له مساء الاثنين، أن التعديلات ستتضمن "إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتعيين رئيس منفصل للحكومة من أجل إخضاعه للمساءلة أمام البرلمان عند حصول مخالفات".

وبين صالح أن "الفرصة السانحة لحل الأزمة الليبية وشبه الإجماع من كل ليبيا في شرقها وغربها وجنوبها تحتم على مجلس النواب تحمل مسؤولياته التاريخية عبر الاصطفاف والاتفاق على الخروج من الخلاف وتعديل الاتفاق"

مضيفا أن "ما فعله الشعب الليبي الآن جعل معظم الدول تعيد حساباتها وتفهم قضيته وتقبل النقاش والعمل على تعديل ما يراه نواب الشعب من مواد الاتفاق السياسي" في إشارة لدعم قطاع كبير من الشعب لجهود الجيش الوطني.

واقتربت الأطراف الليبية في الآونة الأخيرة من الاتفاق على تعديل "الاتفاق السياسي" الذي خلق حالة من الجمود السياسي بسبب عدم التوافق على بعض بنوده الجدلية.