تونس.. استمرار أزمة الحكومة والنقابات بسبب وزير التعليم

نفذت نقابات التعليم إضراباً عاماً اليوم الأربعاء، في كافة المؤسسات التربوية التونسية، وذلك بعد رفض رئيس الحكومة لطلبهم إقالة وزير التربية ناجي جلول.

إصرار النقابات على إقالة الوزير أثار موجة استياء ورفض كبير في #الشارع_التونسي، وأيضا لدى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.

في هذا الإطار قامت الجمعية التونسية لجودة التعليم بحملة على "فيسبوك" تحت شعار: #سيب _المدرسة، وطالبت في بيان لها بالعودة للحوار وتجنيب المدرسة نتائج الصراعات السياسية ورفع اليد عن استعمال التلاميذ ورقة مساومة وضغط تحولت لمطالب كل العائلات التي ترى أبناءها في الشوارع اليوم، لأن النقابة تريد أن ترضخ لها الحكومة وتوافق على إقالة الوزير".

ورأت الجمعية أن الحكومة لو استجابت فإن "هذه الخطوة إن تمت ستكون بداية الكارثة وحينها سيصبح #الوزراء رهائن كل غاياتهم إرضاء النقابيين وليس خدمة مصالح الشعب، وهنا سيكون آخر مسمار في نعش هيبة الدولة ومؤسساتها قد ضرب ليتجسد فعل الفوضى الهدامة، التي هنالك من يحلم بأن يراها على الأرض تنهش تونس وأبناءها".

كما علم مراسل "العربية.نت" في تونس نقلاً عن مصادر مطلعة في الرئاسة التونسية أن #الرئيس_الباجي_قائد_السبسي يرفض الخضوع لمطلب النقابات بإقالة الوزير، وأنه على اتفاق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعدم الخضوع "لابتزاز النقابات" مع احترامهما للمطالب النقابية بعيدا عن التوظيف السياسي.

كما نقل موقع "حقائق أونلاين" أن "الرئيس السبسي دعا رئيس الحكومة الى الإبقاء على ناجي جلول في منصب وزير التربية وعدم الرضوخ لمطالب نقابتي التعليم الثانوي والابتدائي والمحافظة على هيبته كرئيس حكومة قادر على التحكم في تشكيلته الحكومية من دون الخضوع إلى الضغوط".

من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية "أنه سيتمّ الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل اليوم الأربعاء 22 يناير 2017".