قائد السبسي يتبرأ من لقاء معارض تونسي بالمشير حفتر

أكدت #الرئاسة_التونسية، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه خلافاً لما صرّح به محسن مرزوق الأمين العام لحزب "مشروع تونس"، بخصوص لقائه مع #المشير_خليفة_حفتر، فإنه لم يتم التنسيق مع الرئاسة أو الخارجية حول ذلك اللقاء.

وأشار البيان إلى أن ما حصل اقتصر على اتصال هاتفي صباح اليوم من #بنغازي بليبيا للإعلام بتواجد وفد حزبي لمقابلة المشير خليفة #حفتر، لدعم مبادرة رئيس الجمهورية حول التسوية السياسية الشاملة في #ليبيا.

وتابع البيان أن الرئاسة إذ تثمن كل المساعي الرامية لإنجاح المبادرة الرئاسية لحلّ الأزمة في ليبيا، فإنها تهيب بجميع المتدخلين في هذا الملف بأهميّة التنسيق مع المؤسسات الرسمية في الدولة لضمان أوفر حظوظ نجاح هذه المبادرة، وتؤكد في هذا السياق أن وزير الشؤون الخارجية هو المخوّل رسمياً بتنفيذ السياسة الخارجية لتونس.

كما جدّدت الرئاسة التونسية ترحيبها بزيارة المشير خليفة حفتر إلى #تونس، مثلما أكّد على ذلك وزير الشؤون الخارجية خميّس الجهيناوي خلال المؤتمر الصحافي التي انعقد بقصر قرطاج يوم 20 فبراير/شباط الجاري بمناسبة توقيع وزراء خارجية تونس و #الجزائر و #مصر على إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا.

واطلع مراسل "العربية.نت" في تونس على بيان من "حركة مشروع تونس"، جاء فيه أن الأمين العام للحركة #محسن_مرزوق التقى اليوم بالمشير خليفة حفتر في بنغازي في ليبيا.

وأضاف البيان: "إن حركة مشروع تونس لا تلعب أي دور يدخل في صلاحيات العنوان الرئيسي للدبلوماسية التونسية أي رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجة التونسية".

كما صرح محسن مرزوق بأنه أعلم الرئيس قائد السبسي قبل اللقاء وأشار إلى أن "المشير خليفة حفتر أكد على أن علاقات تونس بليبيا هي علاقات تاريخية وأن أمن البلدين واحد والمعركة ضد الإرهاب واحدة، كما أكد سيادة المشير أنه يتطلع لزيارة تونس في أول فرصة سانحة".