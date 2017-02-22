كوبلر يرحب بتضامن مصر وتونس والجزائر لحل أزمة ليبيا

رحب مبعوث الأمم المتحدة إلى #ليبيا مارتن كوبلر، الأربعاء، بمشاركة #تونس و #مصر و #الجزائر في جهود إيجاد تسوية سياسية للأزمة في ليبيا الغارقة في الفوضى.

وقال كوبلر للصحافيين عقب لقاء مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي: "دول الجوار (الثلاث) تقوم بدور هام للغاية لحشد وتنسيق المواقف" بين أطراف الصراع السياسي في ليبيا.

وأضاف أنه أجرى محادثات مع الجهيناوي حول "إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية في ليبيا" الذي وقعته تونس والجزائر ومصر الاثنين الماضي في العاصمة التونسية.

ووقع الإعلانَ وزيرا الخارجية التونسي والمصري، والوزير الجزائري للشؤون المغاربية و #الاتحاد_الإفريقي و #جامعة_الدول_العربية.

وفي هذا الإعلان، تعهدت تونس والجزائر ومصر "بمواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا بدون إقصاء في إطار الحوار الليبي-الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة".

ودعت الدول الثلاث في الإعلان إلى أن "يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتها وانتماءاتها السياسية"، مجددة التعبير عن "رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية" الليبية.