إنقاذ نحو 1100 مهاجر قبالة ليبيا

تم الخميس إنقاذ نحو 1100 مهاجر في عمليات عدة في البحر المتوسط ما يرفع إلى نحو 2500 عدد الأشخاص الذين أنقذوا في ثلاثة أيام، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطاليون.

وأورد بيان لخفر السواحل أن "نحو 1100 مهاجر أنقذوا حتى الآن في وسط المتوسط خلال تسع عمليات منفصلة"، موضحا انهم كانوا يستقلون ثمانية زوارق مطاطية وزورقا صغيرا.

وشاركت في العمليات سفن عدة لخفر السواحل الإيطاليين إضافة الى وحدة بريطانية وأخرى نروجية وسفن تجارية ومنظمات غير حكومية.

والأربعاء، تم إنقاذ نحو 730 مهاجرا يتحدر معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء بعد إنقاذ 630 الثلاثاء.

ووقعت إيطاليا وليبيا أخيرا بروتوكول اتفاق ينص على تعزيز حدود كل منهما للتمكن، بمساعدة الاتحاد الأوروبي، من احتواء تدفق المهاجرين الذين يغادرون شمال إفريقيا في اتجاه إيطاليا.