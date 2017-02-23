قصة ناشط ليبي بتر جزؤه السفلي .. وما زال يحلم

مؤثرة حتى البكاء، قصة مدون وناشط حقوقي ليبي شاب بتر جزؤه السفلي بعد تعرضه لمحاولة اغتيال من قبل جماعات إرهابية في #بنغازي ، واختار أن يشاركها مع قرّاء "العربية.نت".

فصباح الخميس 6 فبراير 2014، كان عبد الله الغرياني بصدد الإعداد لإحدى التظاهرات الاحتجاجية المناهضة لوجود الميليشيات المتطرفة في مدينة بنغازي، وبالتوازي كان هناك أشخاص ينتمون لجماعة إرهابية بصدد وضع عبوة ناسفة تحت المقعد الأمامي لسيارته.

هذا التاريخ لن يمحى من ذاكرة عبدالله الغرياني، آنذاك كان يبلغ من العمر 23 سنة، وكان من أهم المدونين والناشطين في بنغازي والرافضين لوجود الإرهاب فيها، ومن أهم المطالبين ببناء دولة المؤسسات والقانون والحالمين بدولة ديمقراطية، لم يكن يدري أن كل ذلك جعله هدفا للاغتيال.

ومع الساعة العاشرة والنصف، ركب عبد الله سيارته وما هي إلا دقائق حتى انفجرت واحترقت كلها، رغم أنه نجا بصعوبة إلا أن جزءا منه احترق داخلها، لتبدأ رحلة الألم والمعاناة لعبدالله، وتنتهي معها أحلامه وطموحاته.

"كنت أحلم بدولة ديمقراطية"

وفي هذا السياق يقول: "كنت طالبا جامعيا متفوقا بكلية العلوم، وكنت أحلم بأن أعيش حرا في دولة ديمقراطية، لكنهم أقعدوني على كرسي متحرك، لا أعرف ما الخطر الذي كنت أشكله، صحيح كنت أكتب بجرأة وأنتقد لكن مستعد للنقاش والتفاعل مع آرائي مع من يخالفني الرأي، لكن الجماعات الإرهابية لا تؤمن بالرأي الآخر وقامت بإسكات صوتي".

وقد تغيرت حياة عبدالله منذ تلك اللحظة مئة وثمانين درجة، الآن أصبح على كرسي متحرك بعد أن فقد أغلب جزئه السفلي، كما أنه يتعايش مع بكتيريا جرثومية داخل جسمه ناتجة عن المتفجرات التي صنعت بها العبوة الناسفة التي انفجرت داخل سيارته، هذا الالتهاب البكتيري المزمن يقف حائلا دون تعويضه العظام التي فقدها وأصبح يحتاج إلى عملية تنظيف لجسمه مرة كل 6 أشهر.

يتواجد الغرياني الآن في دولة بولونيا لاستكمال علاجه، ويستنكر في هذا السياق تخاذل الدولة في التكفل بمصاريف علاج الجرحى الليبيين بسبب الخصومة السياسية والانتماءات الحزبية والولاءات المناطقية.

أمل.. رغم الألم

بدأت رحلة علاجه من الأردن الذي مكث فيه 3 أشهر ثم انتقل إلى باريس، وتكفلت الحكومة التي كان يرأسها علي زيدان بنفقات علاجه، لكن الآن مع حكومة الوفاق يقول إن الأوضاع تغيرت، وتم توقيف علاجهم بسبب الانتماءات الحزبية، حيث يدعم الغرياني الجيش الذي يقوده الجنرال خليفة حفتر، لكن هذه الحكومة تعطي الأولوية لمعالجة الجرحى الذين ينتمون لقوات فجر ليبيا الإسلامية.

ورغم هذه الظروف التي يعيش فيها، ورغم ما تعرض له من إصابات وإعاقة، فإن الغرياني غير نادم على الانخراط في النشاط الجمعياتي والحراك السياسي، فهو يعتبر ذلك فريضة وجب تقديمها للوطن، لأن القضية إيمان بالدرجة الأولى.

ويقول: "أنا راض بحالي هذا، وأحاول أن أتأقلم مع الوضع الجديد، صحيح أنني أتألم لدرجة أنني لم أعد أستطيع النوم إلا بالحبوب، لكنني متفائل بمستقبل البلاد، طالما هناك العديد من الشباب الشجعان الذين مازالوا يحاربون الإرهاب ومستعدون للتضحية فالوضع سيكون أفضل، قضيتنا هي نكون أو لا نكون".