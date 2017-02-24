اشتباكات في طرابلس بين قوات حكومتي "الوفاق" و"الإنقاذ"

شهد حيا أبوسليم والهضبة وسط العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوتين تنتميان لحكومتي الوفاق والإنقاذ منذ عصر الخميس.

وبحسب مصادر أهلية فإن الاشتباكات التي تشارك فيها حاليا الدبابات والمدفعية اندلعت إثر هجوم كتيبة "البركي" التابعة لوزارة دفاع حكومة الإنقاذ الى أحد مقرات كتيبة "اغنيوة الككلي" التابعة لوزارة داخلية حكومة الوفاق في ابو سليم لتتسع رقعة القتال شاملة مقرات عسكرية بمنطقة الهضبة القريبة أيضا .

وبحسب شهود عيان فإن سكان عمارات ناصر والأحياء القريبة من سوف ابوسليم لا يزالون محاصرين وسط الاشتباكات التي وصفت بأنها الأعنف منذ أشهر حيث تجوب الدبابات والسيارات المسلحة طرقات الأحياء السكنية وتطلق النيران بشكل شبه عشوائي.

وبالرغم من عنف الاشتباكات لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من كلا الحكومتين كما أن حجم الأضرار المادية والبشرية لم تتبين ايضا فيما لا يزال دوي الانفجارات يسمع من أغلب أحياء العاصمة طرابلس .

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة منذ أشهر تندلع بين الحين والآخر بين المليشيات المختلفة الانتماء سيما بعد أن أعلنت حكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابق عن عودتها للمشهد وتكوينها لجسم عسكري جديد تحت مسمى "الحرس الوطني" يضم أغلب الميليشيات التي كونت عملية فجر ليبيا في السابق .