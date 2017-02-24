تونس..الوزير النقابي عبيد البريكي يهدد بالاستقالة

تناقلت تقارير إعلامية متطابقة، تصريحاً لوزير الوظيفة العمومية، عبيد البريكي، الجمعة، أكد فيه "أن استقالته جاهزة وأنه سيقدّمها لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ".

كما أكدت مصادر قريبة من البريكي أنه قرر منذ فترة الاستقالة من حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها يوسف الشاهد، القيادي في حزب "نداء تونس".

وعلم مراسل "العربية.نت" بتونس أن هناك "جفوة" في علاقة الوزير البريكي برئاسة الحكومة، وأنه غير راض عن بعض السياسات منها ما يتصل بطريقة تسيير الحكومة، ومن المتوقع أن يعلن البريكي عن أسباب استقالته مثلما صرح بذلك.

من جهة أخرى نفى المكلف بالإعلام في رئاسة الحكومة مفدي المسدي أن يكون يوسف الشاهد قد توصل بنص استقالة البريكي، غير أنه لم ينف وجود أنباء عن رغبته في الاستقالة.

يأتي تلويح البريكي بالاستقالة، في تزامن مع تصعيد المركزية النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل، تجاه حكومة يوسف الشاهد، على خلفية تمسك نقابات التعليم باستقالة وزير التربية، ناجي جلول، وهو ما ترفضه رئاسة الحكومة، وترى أنه ليس من مشمولات النقابة.

تجدر الإشارة، الى أن الوزير عبيد البريكي، الذي يهدد بالاستقالة هو من القيادات السابقة، في الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث كان يشغل خطة الأمين العام المساعد للأمين العام السابق لاتحاد الشغل.