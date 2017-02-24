تونس: عودة 800 من بؤر التوتر والوضع الأمني يتحسن

أكد وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، اليوم الخميس، في تصريح صحفي، بعد جلسة خاصة مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، بأن عدد العائدين من بؤر التوتر لا يتجاوز 800 شخص.

وكان المجدوب قد أكد في حوار سابق مع مراسل "العربية.نت" بتونس بأن هناك تضخيما كبيرا ومبالغا فيه لأعداد التونسيين الذين التحقوا بالتنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر في سوريا وليبيا

وفي هذا الإطار أكدت لـ"العربية.نت" مصادر مطلعة في الحكومة التونسية بأن الرقم المتداول حول الإرهابيين من جنسية تونسية لا يمت للواقع بصلة وأن الحكومة لها إحصائياتها الحقيقية البعيدة كل البعد عما ينشر في الإعلام التونسي والدولي.

كما سبق وأن أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لمراسل "العربية.نت" في تونس أن هناك حملات مغرضة تريد جعل تونس مرتبطة بالإرهاب وأنها بلد مصدر للإرهابيين مشيرا الى أن هذا لا يستقيم مع الصورة الحقيقية لتونس البلد السباق في انتهاج الإصلاح والتحديث وتعميم التعليم.

وقال الوزير إن الوضع الأمني في تونس حقق تحسنا ملحوظا بصفة عامة، لكنه يستوجب مواصلة التحلي باليقظة الدائمة، خاصة وأن الموسم السياحي الجديد على الأبواب، وهو ما يستدعي مزيدا من التنسيق بين كافة هياكل الدولة المتدخلة في القطاع

وحول برامج الوزارة ضمن المخطط التنموي 2016-2020، أكد أن ملف العائدين من بؤر التوتر يستوجب بدوره الانتباه جيدا خلال السنوات القادمة. وبين أن هذا الموضوع ليس بجديد على الوزارة، لعلمها بتحول العديد من التونسيين إلى مناطق التوتر، وتوفر قاعدة معطيات وبيانات محدثة باستمرار خاصة بهؤلاء، وبالتالي الاستعداد لعودتهم الممكنة في يوم ما، وأخذ الاحتياطات اللازمة لذلك.

كما أبرز من جهة أخرى، أهمية المشاريع المدرجة في المخطط التنموي 2016- 2020 لفائدة المؤسسة الأمنية، وخاصة حاجة الوزارة إلى التطور التكنولوجي في عملها، مقرا بالتأخر الواضح في هذا المجال، سواء على مستوى المراقبة الأمنية بالكاميرا أو اعتماد بطاقة التعريف البيومترية أو المعالجة الأمنية للبصمات.

وكشف الوزير بأن هناك خطة عمل خلال الفترة 2016-2020 ، لتحسين جودة الخدمات الأمنية، وتدعيم وتعصير وسائل العمل الموضوعة على ذمة قوات الأمن الداخلي، ودعم الانتشار الأمني في مختلف جهات البلاد، ومزيد تأهيل الأعوان والإطارات وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم.

ومن بين أهداف هذا البرنامج، حفظ الأمن العام من كافة أشكال الجريمة وفي مقدمتها الإرهاب، ومواصلة الإصلاحات لتطوير وسائل العمل وتحسين جودة الخدمات الأمنية، ومزيد العناية بالأعوان والإطارات التابعة للأسلاك الأمنية والإدارية.