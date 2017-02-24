صورة للغنوشي مع فنانة استعراضية تشعل فيسبوك

أشعلت صورة للفنانة الاستعراضية #نرمين_صفر مع راشد #الغنوشي زعيم "النهضة" الإسلامية موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، بعد أن قامت الفنانة بنشر #الصورة على صفحتها الخاصة.

وقد تم التقاط الصورة المثيرة للجدل خلال الاحتفال السنوي، الذي نظمته سفارة دولة الكويت بتونس، وذلك بمناسبة عيدها الوطني الكويتي.

في الصورة بدت الفنانة نرمين سعيد مع الغنوشي، وذلك من خلال تقاسيم وجهها وأيضا حركات يديها.

كما علقت #الفنانة_الاستعراضية على الصورة التي جمعتها بالشيخ راشد الغنوشي قائلة: "تغيرت فكرتي عنه.. إنسان متواضع ومتفتح راشد الغنوشي".

تعليقات الناشطين على موقع "فيسبوك" تباينت بين الرفض والسخرية من بحث الفنانة عن الشهرة من خلال تعمدها التقاط صورة مع شخصية عامة، ولها حضور كبير في وسائل الإعلام.

كما أشارت بعض التعليقات إلى رفض ما أتته الفنانة، معتبرين أن الغنوشي رجل دين يرفض الفن وأيضا حرية المرأة، التي يعتبرها "عورة" وعليها أن تقوم بتغطية جسدها وملازمة بيتها.

وتعليقا على هذا الصورة صرح أحد قيادات حركة " #النهضة " من المقربين جدا من الغنوشي، أن الصورة أمر عادي ولا يستحق كل هذه "الحملة الإعلامية"، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الشيخ مع فنانات ومبدعات، وفق تعبيره.

وأضاف القيادي النهضوي أن راشد الغنوشي يلتقط صوراً، وتؤخذ له "سلفيات" مع الفتيات والنساء والمعجبات في كل المناسبات العامة التي يظهر فيها، مشيراً إلى أنه لا يرى مانعا، بل يعتبر ذلك تعبيراً عن "القبول الذي يحظى به الغنوشي في المجتمع وخاصة لدى فئة النساء، التي يقال إنها متخوفة من النهضة".