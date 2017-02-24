ليبيا.. الهلال الأحمر يفشل في وقف القتال بطرابلس

أعلن المتحدث باسم #الهلال_الأحمر_الليبي عن فشل جهوده في الاتصال بطرفي القتال في منطقة بوسليم لوقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين العالقين وسط الاشتباكات.

وقال المصراتي في حديث لـ"العربية نت" إن المجموعات المسلحة لم تحترم شارة الهلال ولم تتجاوب معنا في فتح الطرقات المسدودة بالسواتر الترابية، لافتا إلى أن بلاغات السكان العالقين داخل الأحياء السكنية بمنطقة بوسليم لم تتوقف.

من جهته أكد مصدر طبي من طرابلس ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات إلى 9 قتلى بينهم مدنيون بالإضافة لأكثر من 20 مصابا.

وقال المصدر "العدد ليس نهائيا وهو مرجح للارتفاع في ظل استمرار القتال العنيف".

واندلع القتال بشكل عنيف يوم أمس الخميس في منطقة بوسليم وسط العاصمة طرابلس بين قوتين تابعتين لحكومتي الوفاق والإنقاذ اتسعت لتشمل مناطق محاذية لأبي سليم في وقت لاحق حتى ساعات صباح اليوم الجمعة.

وبحسب شهود عيان فإن عمليات القتال الدائرة تستعمل فيها أسلحة متوسطة وثقيلة من بينها الدبابات والمدفعية، مؤكدين حدوث أضرار مادية كبيرة في منازل المدنيين جراء سقوط القذائف بشكل عشوائي عليها .

ولم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عن الحكومتين إلا أن مصادر محلية أفادت بأن القتال اندلع إثر هجوم كتيبة تابعة لحكومة الإنقاذ على أحد معسكرات كتيبة أخرى تابعة لحكومة الوفاق.