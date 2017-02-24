ملامح موقف أميركي جديد في الملف الليبي

ضمن مشاهد الاشتباك السياسي الغامضة في كواليس دوائر صنع القرار الغربي بشأن الملف الليبي نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول عسكري أميركي قوله إن بلاده ستدعم سائر الجهود السياسية لإنهاء الانقسام في ليبيا ولكن بمشاركة الجنرال خليفة حفتر.

وفي سياق هذا المؤشر الذي يعكس تحولاً في الموقف الأميركي بشأن الأحداث في ليبيا، نقلت إذاعة صوت أميركا عن "توماس والدهاوسر" قائد القوات العسكرية الأميركية قوله "لا نعارض أبدا الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا على الساحة الليبية من أجل حل سياسي يقرب فرقاء ليبيا".

وإن كانت هذه التصريحات لا تعكس رأيا رسميا للإدارة الأميركية الجديدة إلا أنه يمكن القول إنها تأتي على وقع تغيير لافت في أولويات إدارة "ترمب" في خارطة التحالفات الدولية الحالية وإمكانية تقارب أميركي روسي بشأن عديد القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط ومنها ليبيا.

كما أنها تأتي بعد يومين من تصريحات وزير دفاع روسيا "سيرغي شويغو" ردا عل تحذير نظيره البريطاني "مايكل فالون" قبل أيام.

وكان فالون قد حذر روسيا، أثناء كلمته في مؤتمر الأمن بألمانيا الخميس الماضي، بالقول "إننا لا نريد من الدب أن يعبث ويحشر أنفه مجددا فهو يضغط أينما تظهر ملامح الضعف مثلما يختبر الآن تحالفا جديدا مع المشير حفتر الذي دخل في منافسة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة".

ليعقبه رد روسي على لسان "شويغو"، نقلته أول أمس وكالة سبوتينك الروسية، حيث اعتبر أن الدب الروسي "لا يمكن لأحد في الغرب أن يقول له ما يتوجب عليه فعله".

وبالتوازي مع التصريح الروسي، نقلت ذات الوكالة، نبأ توقيع شركة "روسنفت" الروسية اتفاقا مع مؤسسة النفط الليبية للاستثمار في حقول النفط الليبية في مجالات الاستكشاف والإنتاج، ما يعد خطوة جديدة في طريق الإعلان الروسي عن رغبته في إيجاد موضع له في خارطة التنافس على ليبيا.