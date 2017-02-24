أمين عام اتحاد الشغل "يطلق النار" على حكومة الشاهد

دافع الأمين العام الجديد لاتحاد الشغل، #نور_الدين_الطبوبي، عن قيام المنظمة النقابية بدور سياسي، وخاطب من يستغرب ذلك قائلاً: "أريد تذكيرهم بأمر، أولا بمحطّة الحوار الوطني، ألم يلعب الاتحاد دورا سياسيا؟ ألم تشارك كل القوى السياسية والحزبية والمنظمات الوطنية في ذلك الحوار قصد إخراج تونس من المأزق والأزمة آنذاك؟".

وتابع الطبوبي في حوار مع صحيفة "الصباح" كما "أريد تذكيرهم أليست وثيقة قرطاج التي دُعي الاتحاد للمشاركة فيها وثيقة سياسية بامتياز تضمنت خيارات وبرنامج حكومة الوحدة الوطنية؟"، مذكرا بالأدوار السياسية التي لعبها الاتحاد.

يأتي موقف الطبوبي ردا على تنديد الأحزاب وعدد من السياسيين بتمسك نقابات التعليم بمطلب إقالة وزير التربية والتعليم ناجي جلول، وهو مطلب دعمه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

وأبرز الطبوبي أن التداعيات السلبية للخيارات الاقتصادية تمسّ مباشرة بالوضع الاجتماعي، وبالتالي عندما يكون للاتحاد موقف من ذلك فلا يعني أنه يُمارس في السياسة بل يُمارس في دوره الاجتماعي.

وقدم الطبوبي تقييم نقدي لأداء الحكومة الحالية، مشيراً إلى أنه "لا يختلف اثنان أن المعضلة الرئيسية هي عدم وجود رؤية واضحة في الخيارات التي تهم البلاد، وكل

هذا مرتبط بعوامل منها أن نظام الحكم الحالي لا يسمح لحزب بقيادة البلاد، وكذلك فإنه داخل الائتلاف الحكومي هناك تفكّك".

وقال الطبوبي ليس هناك مسار موحّد للعمل الحكومي، وبرنامج مشترك لمجمل القضايا، والسبب أن ما ساد بعد الثورة أن المناصب تخضع لمنطلق المحاصصة الحزبية والسياسية، مشيراً إلى أنه "لم نبحث على الكفاءة بل بحثنا عن الترضيات، وإلى اليوم ليس هناك قيادة حكيمة تُصارح الشعب بكل ما يُقال خلف الأبواب المغلقة، ويجب أن يكون هناك وضوح ومكاشفة كاملة حول حقيقة الأوضاع".