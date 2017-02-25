رئيس حكومة تونس يجري أول تعديل وزاري

أجرى #رئيس_الحكومة_التونسية يوسف الشاهد السبت أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت عملها في 29 آب/أغسطس 2016، استبدل بموجبه وزيرين اثنين وكاتب (وزير) دولة.

وقالت الحكومة في بيان أن الشاهد "قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام كاتب (وزير) دولة للتجارة".

وسيخلف أحمد عظوم في #وزارة_الشؤون_الدينية عبد الجليل بن سالم الذي أقالته الحكومة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بسبب "عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية" وفق بيان حكومي صدر يومها.

وإثر إقالة بن سالم، كلف رئيس الحكومة وزير العدل غازي الجريبي الإشراف مؤقتا على وزارة الشؤون الدينية.

ووزير الشؤون الدينية الجديد أحمد عظوم قاض، سبق أن تولى مسؤوليات حكومية أهمها وزارة أملاك الدولة.

ويخلف خليل الغرياني في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية).

والغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية" وهي منظمة أرباب العمل الرئيسية في #تونس.

والجمعة، أعلن عبد البريكي أنه سيستقيل من منصبه لأسباب قال إنه سيكشفها "لاحقا".

أما عبد اللطيف حمام فسيخلف في كتابة الدولة للتجارة فيصل الحفيان.

وكان حمام مديرا عاما لـ"الديوان الوطني التونسي للسياحة".

واعلنت الحكومة في بيان ثان أن يوسف الشاهد عين فيصل الحفيان "مستشارا لدى رئيس الحكومة".

وليس لأحمد عظوم وعبد اللطيف حمام انتماءات سياسية معلنة في حين ينتمي فيصل الحفيان إلى حزب #نداء_تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي.