ليبيا.. اجتماع عالي المستوى لوقف القتال في طرابلس

أفاد مصدر مطلع أن مقر المجلس البلدي لطرابلس يحتضن في الوقت الحالي اجتماعاً عالي المستوى بمشاركة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وكشف المصدر في تصريح خاص لـ"العربية نت" أن الاجتماع الذي توسط قادة المجلس لعقده جمع أطرافا من حكومتي الإنقاذ والوفاق وعدد من قادة الأجهزة الأمنية بالمدينة وشخصيات من المدينة على صلة برؤساء الكتائب المتناحرة في بوسليم.

موضحا أنه يجري في الوقت الحالي الاتفاق على وقف إطلاق النار وسحب الميليشيات لمسلحيها إلى مواقعهم تمهيدا للاتفاق على توزيع المراكز والمواقع العسكرية في المنطقة الواقعة بين بوسليم ومنطقة الهضبة التي تشهد قتالا ضاريا منذ يوم الخميس.

وقال: "يجري الاتفاق الآن على خطوات ستلي وقف القتال على رأسها انسحاب كتيبة "البركي" التابعة لحكومة الإنقاذ من معسكر الشرطة العسكرية في حي ابوسليم كما ستقوم كتيبة "غنيوة" التابعة لحكومة الوفاق بسحب عناصرها من مركز مجاور لمقر وزارة الثقافة بمنطقة الهضبة"، لافتا إلى أن الاجتماع ينتظر التحاق ممثلي أطراف أخرى من مصراتة وطرابلس .

وذكر المصدر أن "حكومة الإنقاذ حاولت التملص من تبعية كتيبة البركي والكتائب المساندة لها المشاركة في القتال الدائر بعد خسارتها عددا من مواقعها بالمنطقة جراء القتال الجاري".

يشار إلى أن القتال المندلع منذ مساء أمس الخميس لا يزال مستمرا بشكل متقطع بحي ابوسليم وبعض الأحياء المجاورة له.