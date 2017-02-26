ترحيب أوروبي وأممي باتفاق وقف النار في طرابلس الليبية

رحب كل من #الاتحاد_الأوروبي و #الأمم_المتحدة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى اشتباكات في حي أبوسليم جنوب العاصمة #طرابلس بين قوات تابعة لحكومة #الوفاق وأخرى محسوبة على ما تعرف بحكومة الإنقاذ بقيادة #خليفة_الغويل.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار تشرف عليه الأجهزة المعنية التابعة لها، وأعيان من مدينتي #ترهونة و #غريان، وتشكيل لجنة لمراقبته.

ورحب بيان للاتحاد الأوروبي بالتوصل إلى الاتفاق، معتبراً أن العنف لن يحل أية تحديات سياسية في #ليبيا، وأن الحوار والوحدة فقط يمكنهما تحقيق السلام والاستقرار والأمن لليبيين.

كما أوضحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن الحوادث الأخيرة تدل على الحاجة للإسراع في إيجاد حل سياسي، وبناء جيش ليبي موحد يعمل تحت سلطة مدنية توفر الأمن لجميع الليبيين.