نجاة آمر محاور القوات الخاصة في بنغازي من محاولة اغتيال

نجا آمر محاور القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، محمود الورفلي، من محاولة اغتيال صباح الأحد في #بنغازي.

وذكرت مصادر مقربة من الورفلي أن انتحارياً قام بتفجير سيارة يستقلها أثناء مرور الموكب بالقرب من جزيرة الأنابيب بمنطقة #القوارشة غرب بنغازي.

وفيما أكدت المصادر لــ"العربية.نت" نجاة الورفلي الذي أصيب بجروح طفيفة، قالت إن "جنديين توفيا وأصيب ثلاثة آخرون كانوا ضمن الرتل جراء التفجير".

وفي سياق منفصل، أطلقت قوات الجيش الوطني عملية عسكرية جديدة بمحيط عمارات 12، آخر معقل للمجموعات الإرهابية غرب المدينة.

ولفتت تصريحات المتحدث باسم قوات الجيش، أحمد المسماري، إلى أن قيادة الجيش دفعت بالمزيد من المدرعات والآليات لخطوط القتال الأمامية في محيط العمارات.

وفي حين لم تصل حتى الآن تفاصيل العملية الجديدة، إلا أن أصوات المدفعية التي تسمع في أرجاء غرب المدينة تشير إلى ضراوة المعركة وربما رغبة قوات الجيش في حسمها قريباً.