"شارلي".. تطبيق لاستحضار الجن ينتشر بين طلاب الجزائر

انتشر في الجزائر استخدام #تطبيق إلكتروني لاستحضار #الجن خاص بالهواتف النقالة بين الأوساط الشبابية، خاصة طلاب المؤسسات التربوية، ما أثار حالة من الخوف والرعب لدى السلطات والأولياء الذين أطلقوا عديد التحذيرات من استعمالها ونبهت لمخاطرها وما تحدثه من ضرر على مستخدميها.

ويدور الحديث بشكل مكثف هذه الأيام في #الجزائر حول "شارلي"، هذه اللعبة الإلكترونية التي تعرف إقبالاً عليها، بعد أن تسبّبت بحدوث عدة حالات إغماء بين صفوف الطلاب في المؤسسات التربوية الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي نتيجة استخدامهم لها، حيث شهدت إحدى المؤسسات التربوية في ولاية باتنة شرق الجزائر، حالات إغماء لأكثر من 16 طالبا، كما أغمي على أكثر من 20 آخرين بإحدى ثانويات ولاية قسنطينة، وكذلك 15 طالبا بثانوية بولاية #وهران.

وعقب ذلك، حذّر رجال الدين بالجزائر، الآباء من خطورة استعمال أبنائهم لتطبيق إحضار الجن ،لأنهم سيتطلعون إلى كل ما هو ممنوع، ودعوا إلى ضرورة توعيتهم بعدم تجربتها مطلقا.

من جهتهم، عبّر الأولياء من خشيتهم على أبنائهم من استعمال هذا التطبيق، مطالبين #السلطات بالتدخل ووضع حد لهذه التجاوزات عبر إصدار قرار لحظر إدخال #الهواتف_النقالة إلى المؤسسات التربوية.