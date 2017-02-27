السراج يعترف بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا

اعترف رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين، بـ"وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف مناطق ليبيا"، مستهجناً "قيام بعض الجهات الليبية بفرض قيود على سفر المرأة".

وفي سياق آخر، أكد #السراج أن " #ليبيا بلد عبور للهجرة غير الشرعية"، مؤكداً أن السلطات تعمل "على منع ذلك"، مضيفاً: "نحن مستعدون للتعامل مع الجميع للحد من الهجرة غير الشرعية".

من جهة أخرى، اعتبر السراج أن الاشتباكات الدامية في #طرابلس انتهت بعد تنفيذ اتفاق وقف القتال، مشيراً إلى تكليف الوزارات المختصة بعلاج الجرحى وتقديم الجناة إلى العدالة.

كما أعلن السراج نهاية تنظيم داعش في ليبيا، مؤكدا عودة حوالي 6000 عائلة إلى بيوتها في سرت، بعدما ظلت نازحة لمدة سنة ونصف.