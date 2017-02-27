ليبيا.. زيارة مرتقبة لفايز السراج إلى روسيا

نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، عن نائب وزير الخارجية ميخائيل #بوغدانوف قوله، إن من المقرر أن يصل #فايز_السراج ، رئيس وزراء #الحكومة_الليبية المدعومة من الأمم المتحدة إلى #موسكو خلال أيام.

ويُنظر إلى الزيارة على أنها خطوة لإنهاء الطريق المسدود في البلاد بين الحكومة في #طرابلس والقائد العسكري #خليفة_حفتر ، الذي تدعمه فصائل متمركزة في شرق البلاد الغنية بالنفط.

ونقلت "إنترفاكس" عن بوغدانوف قوله: "أعتقد أن زيارة (السراج) ستأتي خلال الأيام المقبلة".

وفي 19 فبراير/شباط، نقلت "رويترز" عن السراج قوله إنه يأمل أن تعمل موسكو كوسيط بينه وبين #حفتر .