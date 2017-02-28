الجزائر: الإعدام لقاتل قائد الشرطة السابق

أصدرت محكمة #جنايات العاصمة الجزائرية، مساء الاثنين، حكماً بالإعدام بحق المساعد السابق للمدير العام للأمن الوطني الجزائري في جريمة قتل رئيسه في 2010، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية.

ودانت المحكمة شعيب ولطاش، المتهم بقتل #المدير_العام_السابق_للأمن_الوطني ، العقيد #علي_تونسي في مكتبه في 25 شباط/فبراير 2010، بتهمة "القتل العمد مع الترصد".

وأتى الحكم متطابقاً مع طلبات الادعاء. وأمام هيئة الدفاع عن المتهم ثمانية أيام للطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

ورغم صدور أحكام بالإعدام في الجزائر فإنها لا تطبق بموجب وقف تنفيذ يعود إلى 1993.

وكان شعيب أطلق النار في 25 شباط/فبراير 2010 على تونسي في مكتبه بعد نقاش حاد، بحسب الاتهام.

واستبعدت المحكمة فرضية الدفاع الشرعي عن النفس التي دفع بها المتهم، قائلا إنه #أطلق_النار على رئيسه بعد أن هدده بقطاعة ورق.

وكان تونسي عين على رأس الإدارة العامة للأمن الوطني الجزائري في 1994 حين كان عنف المجموعات المتطرفة المسلحة ضد قوات الأمن في ذروته.

وتمكن تونسي من إرساء عملية تأمين فعالة للعاصمة الجزائرية وضواحيها بعد اعتداءات انتحارية لتنظيم #القاعدة بسيارات مفخخة في العاصمة #الجزائر في نيسان/أبريل وكانون الأول/ديسمبر 2007.