السراج يزور موسكو للمساعدة في دفع جهود الحل في ليبيا

سعيا لإذابة الجليد بينه وبين قائد #الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، يرتقب أن يزور رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز #السراج، #موسكو نهاية الاسبوع الجاري للقاء مسؤولين روس بعد فشل جهود القاهرة لعقد لقاء بين الرجلين قبل أيام.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي أنه يرغب في دور روسي لتقريب وجهات النظر بينه وبين خليفة حفتر الذي زار موسكو مرتين، كما التقى قادة عسكريين الشهر الماضي على متن حاملة #طائرات روسية قبالة سواحل #ليبيا.

وعبر عن موقف موسكو مما يجري في ليبيا مسؤولون روس بقولهم إنهم يدعمون الحل السياسي المبني على الاتفاق السياسي، لكنهم يركزون على جزئية محاربة الإرهاب، ويفضلون كشريك، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة #حفتر.