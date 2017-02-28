شاب جزائري يشعل النار برئيس بلدية.. والسبب؟

قد لا يتخيل المرء أن يعاقب شخص "سوي" آخر، بإحراقه، إلا أن هذا ما حصل مع شاب جزائري نفد صبره على ما يبدو، إلى درجة دفعته إلى إحراق رئيس بلدية القرية التي يقطنها بسبب خلافات قانونية.

وفي التفاصيل، أقدم شاب جزائري من ولاية تيسمسيلت على إشعال النار في رئيس البلدية، عندما كان يهم بالدخول إلى مكان عمله، بسبب خلاف بينه وبين البلدية حول عدم تسوية بناء غير قانوني، وذلك وفقا لصحيفة "النهار الجديد" الجزائرية.

وأفيد نقلاً عن شهود من المنطقة أن الشاب (34 عاما) يقطن في بلدية سيدي سليمان، ويعمل في إحدى المؤسسات الشبابية المحلية، وأنه اقترب من رئيس البلدية قبل أن يرشه بمادة البنزين، ثم أشعل النار به بواسطة ولاعة ليتحول الضحية في لحظة إلى كومة لهيب.

ووفقا للصحيفة فقد أصيب رئيس البلدية بحروق بليغة على مستوى الوجه ومناطق أخرى من جسده نُقل على إثرها إلى مستشفى دائرة برج بونعامة، قبل أن يحول إلى مستشفى بالعاصمة نتيجة هذه الحروق التي قيل إنها من الدرجة الثانية.