الجزائر.. فيديو وصور الإرهابيين المقضيّ عليهم بتيزي وزو

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائري عن تحديد هويات 9 #إرهابيين المقضيّ عليهم، يوم أمس الثلاثاء، قرب بلدية #أزفون بتيزي وزو شرق #الجزائر العاصمة.

وتم تداول صور الإرهابيين بشكل واسع عبر وسائل الإعلام الجزائرية، وكذا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب العملية النوعية التي نفذتها قوات من #الجيش_الجزائري والتي مكنت من القضاء على 9 إرهابيين واسترجاع (9 (أسلحة نارية وكمية من الذخيرة بمنطقة أزفون بولاية #تيزي_وزو.

ويتعلق الأمر بـ "محمد.ب" المدعو "إسحاق"، وقد التحق بالجماعات الإرهابية سنة ٬1994 و"بلقاسم.م" المدعو "سراقة"، التحق بالجماعات الإرهابية سنة ٬2006 و" سيد علي.ت" المدعو "عمير" التحق بالجماعات الإرهابية سنة٬2010"احسن.ب" المدعو "عبد الرحيم" و"أحمد.ش" المدعو " قتادة"٬ "عبدالنور.ف" المدعو "عبد الخالق" و"سمير.ل" المدعو "لاغلاسيار"٬"إبراهيم.غ" المدعو "عبدالواحد" و"سليم.ش" المدعو عبدالناصر.