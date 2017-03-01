وزارة الدفاع التونسية: مقتل إرهابيين في عملية تمشيط

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء أن شخصين وصفتهما بـ"الإرهابيين" قتلا على أيدي #الجيش_التونسي في عملية تمشيط لا تزال جارية في جبال منطقة #القصرين (وسط).

وقالت الوزارة في بيان إن "إرهابيين" قتلا مساء الثلاثاء في جبل سمامة، مشيرة إلى حصيلة مؤقتة بانتظار انتهاء العملية الأمنية.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن "مصادر عسكرية" قولها إن الحصيلة أعلى بكثير وتفيد بمقتل من 4 إلى 7 أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون

من جهته ذكر مصدر استشفائي في قصرين أن عسكريا قُتل بالرصاص.

وفي 17 شباط/فبراير قُتل متطرفان في جبل سمامة على يد وحدة عسكرية.

وتطارد قوات الأمن والجيش منذ سنوات المجموعات المتطرفة المسلحة المتحصنة في المناطق الجبلية خصوصا منطقة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية.

وغالبا ما تبايع هذه المجموعات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو تنظيم #داعش.