المغرب.. حملة لدعم سعد لمجرد في مسابقة "موريكس دور"

يقود المغاربة هذه الأيام حملة على #شبكات_التواصل_الاجتماعي من أجل التصويت للفنان #سعد_لمجرد للفوز "بجائزة موريكس دور" عن أغنيته "غلطانة" وإهدائها له في سجنه بفرنسا.

وأطلق جمهور #لمجرد من بينهم عدد من الفنانين حملة تحث على التصويت له، حتى يتم منحه هذه الجائزة كهدية منهم له وهو داخل سجنه بفرنسا، حيث يتواصل اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة، حتى تكون الجائزة الثانية له في نفس هذه المسابقة، بعد أن سبق له الفوز بها سنة 2015 عن أغنيته "إنت باغية واحد".

وتأتي هذه الحملة استجابة لنداء وجهه والد لمجرد #البشير_عبدو دعا فيه المغاربة إلى دعم ابنه لتمكينه من الفوز بنسخة هذا العام من جائزة "ميوركس دور" في فئة #أفضل_مطرب_عربي وأفضل أغنية عربية وكذلك #أفضل فيديو_كليب.

وفي هذا السياق، كتب ناشط مغربي يدعى مهدي بوستة في تغريدة له: "صوتوا بقوة لأخينا وحبيبنا، القلب الكبير سعد لمجرد الذي لم يبخل علينا وحطم أرقاما قياسية وهو أحسن من جميع المغنين".

كما نشرت الصفحات التي تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي رابط الإنترنت الخاص بالتصويت على #الجائزة ودعت متتبعيها إلى مشاركته.

وفضلاً عن ذلك، قامت مجموعة من الفنانين والأسماء المشهورة في #المغرب بحملة للتصويت لأجل زميلهم ابن بلدهم في هذه المسابقة، من بينهم مصمم الأزياء #عصام_بلاليوي الذي نشر لهذا الغرض مقطع فيديو.

ويذكر أن اللجنة اللبنانية المسؤولة عن ترشيحات الدورة الـ17 من جائزة "موريكس دور" المقرر توزيعها في مايو المقبل بالعاصمة #بيروت ، أعلنت عن ترشيح الفنان سعد لمجرد عن أغنيته "غلطانة" بعد أن حققت أرقاماً قياسية في عدد المشاهدات على قناة #يوتيوب تجاوزت الـ100 مليون، وذلك بالرغم من وجوده في #السجن بفرنسا.