هل تتأزم العلاقة بين الحكومة التونسية واتحاد الشغل؟

بدأت العلاقة تتوتر بين #الاتحاد_العام التونسي_للشغل ، أكبر المنظمات النقابية، وحكومة #يوسف_الشاهد ، وذلك على خلفية التعديل الوزاري الأخير، الذي أعفي بموجبه الوزير عبيد البريكي من القيادات السابقة لمنظمة الشغل.

كما توجد خلافات كبيرة بين الطرفين حول برنامج التفويت في عدد من #المؤسسات_الحكومية ، وكذلك حول إصلاح الصناديق الاجتماعية التي تعاني من صعوبات مالية تصل عتبة #الإفلاس ، فضلاً عن تباين كبير حول خطة تسريح آلاف #العمال في القطاع العام.

وأكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، في كلمة ألقاها أمام تجمع عمالي، الأربعاء، أن #القطاع_العام ملك للشعب، ولا يمكن تحت أي مسوغ من المسوغات التفويت فيه إلى أي جهة باعتباره خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، وفق قوله.

وأشار الشفي إلى أن الاتحاد لن يتردد في مساندة كل قرار إيجابي تتخذه الحكومة يخدم الاستقرار الاجتماعي ويحافظ على مصالح البلاد، إلا أنه يعزم على التصدي لكل قرار أو تعديل وزاري آحادي الجانب من شأنه مزيد تأزيم الأوضاع السياسية وتعكير المناخ الاجتماعي ونسفه.

كذلك أضاف أن التعديل الوزاري الأخير بعث بالعديد من الرسائل السيئة التي لا تخدم النجاعة الحكومية، ولا تساهم في تنقية الوضع السياسي المأزوم والمناخ الاجتماعي الهش، بل تساهم في مزيد احتقان الأجواء، على حد قوله.

وأكد استعداد الاتحاد للتفاعل إيجابياً مع الحكومة لإيجاد المخارج والمقاربات التي من شانها أن تحسن الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، لافتاً إلى أن ذلك هو المخرج الوحيد الكفيل بتأمين المرحلة الانتقالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، منذر ثابت، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن العلاقة بين المركزية النقابية وعموم الطبقة السياسية في تونس تتسم بالضبابية برغم وجود تفاهمات ضمنت حدا أدنى من الاستقرار.

وأوضح ثابت أن العامل، الذي سيكون محور توتر وحتى تصعيد بين الاتحاد والحكومة، يتمثل في وجود اختلافات كبيرة حول طريقة الاستجابة للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي، وأهمها التفويت في مؤسسات القطاع العام وتسريح الموظفين.

كما رأى أنه على الرغم من #تصاعد دعوات التهدئة فإن الاتحاد سيضطر لمواجهة سياسات الحكومة خلال هذه المرحلة الجديدة.