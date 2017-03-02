4جماعات متطرفة تشكل فرعا جديدا للقاعدة بالساحل الإفريقي

نقلت وكالة الأنباء الموريتانية الخاصة أيه أن آي الخميس أن 4 جماعات متطرفة ناشطة في منطقة #الساحل، بينها تنظيما المالي إياد اغ غالي والجزائري مختار بلمختار، أعلنت في فيديو عن اندماجها لتشكيل تنظيم موحد.

وتم تشكيل تنظيم جديد باسم "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" بقيادة إياد اغ غالي على ما أعلنت وكالة نواكشوط للأنباء التي أكدت لوكالة فرانس برس أنها تلقت الفيديو مساء الأربعاء، لكنها لا تنوي نشره على #الإنترنت.

أوضحت الوكالة أن التنظيم الجديد يضم جماعات أنصار الدين (أغ غالي) والمرابطون (مختار بلمختار) وإمارة منطقة #الصحراء (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، وكتائب ماسينا (بول أمادو كوفا الناشط في وسط مالي).

كما نشر موقع الوكالة لقطة أفاد أنها من الفيديو بدا فيها اغ غالي متوسطا "أمراء" التنظيمات الأخرى "يحيى أبو الهمام أمير منطقة الصحراء، ومحمدو كوفا أمير كتائب ماسينا، والحسن الأنصاري نائب أمير "المرابطون"، إضافة إلى "أبو عبد الرحمن الصنهاجي قاضي منطقة الصحراء".

وتعذر على مراسل وكالة فرانس برس مشاهدة الفيديو، لكنه سمع في التسجيل الصوتي الذي اطلع عليه صوتا عرف عنه بأنه لإياد اغ غالي معلنا اندماج #التنظيمات.

وأكد اغ غالي وهو من الطوارق أن الجماعة الجديدة تبايع #زعيم تنظيم القاعدة أيمن #الظواهري، وأمير القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أبو مصعب عبد الودود، وأمير حركة طالبان أفغانستان الملا هيبة الله. كما أشاد بزعيم القاعدة #أسامة_بن_لادن الذي قتل في هجوم لفرقة كوماندوس أميركية في باكستان في أيار/مايو 2011.

وتعذر الحصول على معلومات حول تاريخ تسجيل الفيديو. وقال مدير وكالة نواكشوط محمد محمود أبو المعالي لفرانس برس "أكد لنا مصدرنا أنه تم تصويره مؤخرا".

وكانت المجموعات كافة على علاقة بالقاعدة كما ساهمت في سلسلة هجمات عنيفة أدت إلى خروج شمال مالي عن سيطرة الحكومة لمدة عام تقريبا بعد ربيع 2012.

لاحقا طرد المسلحون المتطرفون من المنطقة نتيجة عملية عسكرية بقيادة فرنسية.

رغم ذلك ما زالت مناطق واسعة في شمال مالي تشهد هجمات مجموعات متطرفة، وباتت الحكومات التي تكافح المتطرفين تعتبرها منصة لشن الهجمات على بلدان أخرى في المنطقة.