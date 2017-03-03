رئيس حكومة المغرب المكلف: مسؤول عن تحديد أحزاب التحالف

مع اقتراب دخول أزمة تشكيل حكومة جديدة، الشهر السادس على التوالي، في #المغرب، جدد حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الأول انتخابيا، أن تشكيل الحكومة المقبلة محصور في أحزاب #التحالف الحزبي للحكومة المنتهية ولايتها.

ففي بلاغ صحافي حصل مراسل #العربية في المغرب على نسخة منه، فإن اجتماع المكتب السياسي للعدالة والتنمية الإسلامي في مقر الحزب في الرباط، أوضح أن "رئيس الحكومة المكلف/ المعين عبد الإله بن كيران " من طرف العاهل المغربي محمد السادس في شهر أكتوبر 2016، هو "المخول أولا وأخيرا بتشكيل الحكومة وتحديد الأحزاب التي ستشكل الأغلبية الحكومية".

وهذا البيان، بحسب المراقبين، حلقة جديدة في مسلسل طويل من الأزمة بين #الأحزاب السياسية المغربية للتوصل لتشكيل تحالف حكومي جديد، وسط أنباء عن تشبث حزب التجمع الرابع انتخابيا بـ "مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" اليساري السابع انتخابيا، في التحالف الحزبي للحكومة، فيما يواصل رئيس الحكومة المكلف رفع الرفض في وجه "مشاركة حزب الوردة".

ووسط اقتراب الأزمة الحكومية من دخول نصف سنة من عمرها، شدد الإسلاميون الحكوميون على "ما تفرضه المرحلة من مسؤولية ووضوح سياسي".

ومن تأكيد الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر 2016، أن "الحاجة للتعجيل بتشكيل الحكومة لا ينبغي أن تكون على حساب مصداقية الحياة السياسية والحزبية، وعلى حساب المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية".

ويبدو أن الحياة السياسية في المغرب طبعت مع الأزمة في تشكيل الحكومة، وأصبح ما يسمى في الرباط بـ "البلوكاج السياسي" مشهدا عاديا يتعايش معه المغاربة.