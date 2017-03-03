ليبيا.. هجوم حول "الهلال النفطي" وتحرير مدنيين ببنغازي

أكد المتحدث باسم قيادة الجيش الوطني، أحمد المسماري، صد قوات الجيش هجوما شنته، صباح الجمعة، ميليشيات "سرايا الدفاع عن بنغازي"، في محيط منطقة #الهلال_النفطي.

وقال المسماري لــ"العربية.نت" إن سلاح الجو نفذ عدة غارات صباح الجمعة على رتل مسلح تابع لسرايا الدفاع حاول الاقتراب من منطقة النوفلية غرب الهلال النفطي.

وأكد المسماري أن الغارات تمكنت من تشتيت قوة الرتل القادم من قاعدة الجفرة والمتسلل عبر مناطق محيطة بالحقول النفطية في محاولة للوصول إلى الهلال النفطي، موضحاً أن "القوات البرية مستعدة لصد أي هجوم، كما أن #سلاح_الجو يرصد أي تحرك بالمنطقة لدكه قبل الوصول إلى أي هدف".

في سياق منفصل، تمكنت قوات الجيش من إخراج ثمانية مدنيين من عمارات 12 المحاصرة من قوات الجيش.

وقال مصدر مقرب من قيادة الجيش إن المدنيين المحررين من قبضة المجموعات الإرهابية يوم أمس الخميس هم أسرة سودانية مكونة من ستة أفراد بالإضافة لامرأة ليبية وأخرى #مصرية.

وأوضح المصدر لــ"العربية.نت" أن الهدنة التي أطلقها الجيش يوم أمس جاءت بعد وصول عدد من الوجاهات القبلية للدخول إلى منطقة 12 لتسلم المدنيين الذين يتخذهم الإرهابيون دروعاً بشرية، لكن الجهود لم تسفر إلا عن تحرير هذا العدد، فيما امتنعت المجموعات الإرهابية عن تسليم المزيد .

ومنذ ما يزيد عن شهر، تتقدم قوات الجيش بشكل بطيء داخل عمارات 12 المحاذية لقنفودة التي يتحصن داخلها الإرهابيون متخذين عدداً من المدنيين دروعاً بشرية لعرقلة تقدم قوات الجيش.