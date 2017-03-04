الجيش الليبي يشن 24 غارة جوية على منطقة الهلال النفطي

شن طيران الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة #حفتر 24 غارة جوية على منطقة الهلال النفطي وذلك بهدف استعادة ما خسرته من مناطق الهلال النفطي.. هذه القوات تتمركز الآن في منطقة العقيلة وهي تبعد نحو 35 كيلومترا غرب منطقة البريقة وهدفها استعادة مناطق رأس لانوف والسدرة وبن جواد.

وقد حصلت على تعزيزات من عمليات سرت الكبرى وغرفة عمليات جذابية وغرفة عمليات المنطقة الوسطى.

على الجانب الآخر من المعركة هناك ما يعرف بسرايا الدفاع عن بنغازي وهي مجموعات متطرفة تتمركز في قاعدة الجفرة الجوية وسط ليبيا وتتلقى أوامرها من مفتي ليبيا السابق #صادق_الغرياني وتضم عناصر إرهابية فارة من بنغازي وعناصر من تنظيم القاعدة فرع ليبيا بقيادة #أحمد_الحسناوي بالإضافة إلى مسلحين من تنظيمات تابعة للإخوان المسلمين وآخرين تابعين لميليشيات درع ليبيا.

تصعيد أمني انعكس سياسيا بعد أن أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تعليق مشاركاتهم في الحوار السياسي.. المجلس الرئاسي بدوره سارع بانتقاد الهجوم على الهلال النفطي ونفى أي علاقة له بهذا التصعيد.