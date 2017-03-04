ليبيا.. ميليشيات مسلحة تسيطر على مؤسسة النفط بطرابلس

في فصل جديد من فصول تطورات المشهد الليبي استنكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط سيطرة ميليشيات تابعة لحكومة الإنقاذ على مقر المؤسسة بطرابلس.

وبحسب شهود عيان فإن قوة تابعة لحكومة الإنقاذ أقدمت على اقتحام مقر المؤسسة القريب من مقر الحكومة وسط العاصمة ونشرت قواتها في محيطه في خطوة مواكبة لعمليات سرايا بنغازي في منطقة الهلال النفطي.

وطالب #مصطفى_صنع_الله رئيس المؤسسة، في بيان صحفي اليوم الأحد، بضرورة "تجنيب المؤسسة الصراعات السياسية في البلاد" ووصف صنع الله السيطرة على مقر المؤسسة بــ"المحاولة الرخيصة من أجل إقحام المؤسسة في هذه الصراعات".

وبالتوازي أكد المقدم #الشريف_العوامي، آمر غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى، أن سلاح الجو نفذ أكثر من 10 غارات منذ ساعات صباح السبت على مواقع ميليشيات السرايا.

وقال العوامي لــ"العربية.نت" إن الغارات التي استهدفت تحركات الميليشيات في محيط السدرة و #رأس_لانوف حققت أهدافها وخلفت عشرات القتلى كما أنها أعطبت آليات وسيارات مسلحة كانت تعدها الميليشيات للتقدم على مواقع أخرى.

وأكد أن معارك عنيفة تدور منذ ساعات مساء السبت في محيط راس لانوف ، مؤكدا أن بداية معارك عملية "البرق الساحق" لإخراج ميليشيات السرايا من منطقة الهلال بشكل نهائي .