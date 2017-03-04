الجيش الوطني ينفذ ضربات جوية على "الهلال النفطي"

أعلن متحدث عسكري في #ليبيا أن الجيش الوطني نفذ #ضربات_جوية حول #موانئ_نفطية رئيسية في البلاد سعياً لاستعادة السيطرة على المنطقة.

وتأتي هذه العملية غداة #هجوم شنه فصيل يعرف باسم "كتائب دفاع بنغازي" على منطقة #الهلال_النفطي، وهو ما رد عليه #الجيش_الوطني_الليبي بـ #غارات على #رأس_لانوف و #السدر و #بن_جواد و #هراوة.

وجه #مجلس_النواب_الليبي رسالة عاجلة إلى #الأمم_المتحدة و #مجلس_الأمن أعلن فيها أن الهجوم على مواقع النفط نفذته ميليشيات تابعة لتنظيم "القاعدة، فيما لا يزال سلاح الجو التابع للجيش الليبي يوجه ضربات متتالية لأرتال سرايا الدفاع عن #بنغازي بمنطقة #الهلال_النفطي.