إغاثة 122 مهاجراً في المتوسط وفقدان 5 من رفاقهم

ذكر 122 مهاجراً تمت إغاثتهم في ظروف صعبة ليلة السبت إلى الأحد قبالة #سواحل_ليبيا أن 5 من رفاقهم فقدوا في البحر قبل وصول #فرق_الإنقاذ .

وقال عدد من #المهاجرين إن 7 أشخاص سقطوا في البحر، تمكن اثنان منهم فقط من العودة إلى المركب الذي لم ينتظر الآخرين.

والمهاجرون الذين أبحروا مساء من ليبيا على #زورق_مطاطي رصدوا ليلا برادار سفينة "غولفو أزورو" #الإنسانية التابعة لمنظمة "برواكتيفا اوبن أرمز" الإسبانية غير الحكومية.

وروى فارس من غانا الذي كان على السفينة "شاهدنا أضواء سفينة الإنقاذ لكننا كنا على مسافة بعيدة جدا".

وأضاف أن أحد المفقودين غاني كان معه في ليبيا، قائلا "كنت جالسا إلى اليمين وهو إلى اليسار. وبسبب الرياح مال المركب إلى اليسار أثناء نومه فسقط في المياه مع آخرين. كان يسبح بسرعة لكننا لم نتمكن من انتظاره، لأن الرياح كانت قوية جداً. قائد المركب رفض التوقف وقال إنه سيواصل طريقه".

وأضاف "لولا تدخل فرق الإنقاذ لكنا أيضا لقينا حتفنا فالمياه باردة جدا".

ونقلت السفينة الإسبانية المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا #الإيطالية الأقرب من السواحل #الإفريقية .

وتمت إغاثة أكثر من 1200 مهاجر قبالة سواحل ليبيا في الأيام الأخيرة نقلوا الأحد إلى موانئ عدة في #صقلية .

وقبل هذه العمليات سجلت السلطات الإيطالية وصول أكثر من 14300 شخص منذ مطلع كانون الثاني/يناير أي بزيادة 55% مقارنة مع 2016 و80% مقارنة مع 2015.

وفصل الشتاء يجعل الرحلة البحرية أكثر خطورة. وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 440 شخصا قضوا أو فقدوا في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا انطلاقا من ليبيا.

والجمعة أعلنت البحرية الليبية أن 25 شخصا فقدوا بعد إنقاذ مهاجرين على زورق مطاطي قرب #طرابلس .